Polizei Korbach

POL-KB: Korbach

Willingen - Auto gestohlen und ohne Führerschein unterwegs: 18-Jähriger festgenommen

Korbach (ots)

Am Montagabend konnte die Polizei nach einem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen einen 18-Jährigen festnehmen, der ein unverschlossenes Auto gestohlen hatte und mit diesem ohne Führerschein von Eppe nach Willingen gefahren war.

Gegen 20.45 Uhr meldet sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei. Er schilderte, dass er auf der Bundesstraße 251 zwischen Korbach und Willingen ein verdächtiges Fahrzeug vor sich habe. Dieses sei ohne Licht unterwegs, fahre sehr schnell und unsicher. Die sofort in Richtung Willingen entsandte Streife der Polizei Korbach konnte das Auto in der Ortslage von Willingen anhalten und den Fahrer kontrollieren.

Dabei stellte sich schnell heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei den weiteren Überprüfungen ergab sich, dass der 18-Jährige das Auto kurz vorher in der Feldgemarkung bei Korbach-Eppe gestohlen hatte. Dort stand es unverschlossen mit noch steckendem Zündschlüssel. Das Auto konnte anschließend unbeschädigt an den Besitzer übergeben werden.

Der 18-Jährige stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, entsprechende Tests verliefen negativ. Er wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen bei der Polizeistation in Korbach wieder entlassen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell