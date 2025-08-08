Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl

Korbach (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise zur Identität der Täter

Am 25. September 2024 begaben sich vier Täter, davon drei bislang unbekannt, in einen Drogeriemarkt in Bad Wildungen um dort gemeinschaftlich hochwertige Parfums zu entwenden. Ein inzwischen namentlich bekannter Tatverdächtiger betrat die Filiale und nahm Parfums aus dem Regal. Die anderen Täter nahmen die Parfums entgegen um sie unbemerkt zu verstauen. Als die Mitarbeiterinnen den Diebstahl bemerkten und die Täter aufhalten wollten, lenkte einer der Unbekannten diese ab, indem er sich vor sie stellte und sie beleidigte. Die Täter konnten so mehrere Parfumflakons im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwenden.

Die drei unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, Ca. 20-25 Jahre alt, Sportliche Statur, Dunkle Haare, Gebräunte Haut, Trug dunklen Trainingsanzug, Weißes T-Shirt mit rotem Druck, Weiße Kappe, Weiße Schuhe, Airpods

Täter 2:

Männlich, Ca. 20 Jahre alt, Schlank, Kurze dunkle Haare, Schwarzer Kinnbart, Gebräunte Haut, Bekleidet mit blauem Trainingsanzug mit hellgrünen Streifen der Marke Adidas, Schwarzer Steppweste, Turnschuhen der Marke Nike mit schwarzen Schnürsenkeln

Täter 3:

Männlich, Ca. 20 Jahre alt, Schlank, Schwarze kurze Haare, gebräunte Haut, Bekleidet mit Sportjacke der Marke "elesse" in hellblau mit weißem Streifen und großem Schriftzug, Schwarze Sporthose, Helle Turnschuhe, Airpods

Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zur Identifizierung der drei Männer führten, wird nun öffentlich mit Bildern der Überwachungskamera nach den drei Unbekannten gefahndet. Hinweise zur Identität der Täter bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell