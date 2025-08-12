POL-KB: Edertal-Bergheim - Unbekannte stehlen Werkzeuge und Bordcomputer von Traktor
Korbach (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bisher unbekannte Täter in eine Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Schloßstraße in Edertal-Bergheim ein.
Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter eine Kettensäge und ein Schlagbohrer, sowie den Bordcomputer eines Traktors. Die Höhe des Stehlguts beträgt mehrere tausend Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.
