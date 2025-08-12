Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Bergheim - Unbekannte stehlen Werkzeuge und Bordcomputer von Traktor

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bisher unbekannte Täter in eine Fahrzeughalle eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Schloßstraße in Edertal-Bergheim ein.

Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter eine Kettensäge und ein Schlagbohrer, sowie den Bordcomputer eines Traktors. Die Höhe des Stehlguts beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell