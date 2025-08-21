Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit zum Schulbeginn

Korbach (ots)

Am gestrigen Dienstag führten Beamte der Polizeistation Frankenberg eine Verkehrskontrolle im Rahmen der Aktion "Blitz for Kids" in der Dodenauer Straße in Battenberg durch.

Zum Schutz der Kinder, die im Nahbereich die Schulen besuchen, wurde in der Zeit von 10.15 bis 11.15 Uhr die Geschwindigkeit kontrolliert. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die in diesem Bereich vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h. Von den insgesamt 45 gemessenen Fahrzeuge waren drei Autofahrer geringfügig zu schnell. Die Verkehrsverstöße wurden mit Verwarnungsgeldern geahndet.

Aktion "Blitz for Kids"

Die Polizei im Landkreis Waldeck-Frankenberg beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder vielerorts an der Aktion "Blitz for Kids". Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer- der Kinder- im Straßenverkehr zu erhöhen. Insbesondere in der Schulanfangszeit, wenn viele Kinder zum ersten Mal den Weg zur Schule antreten, sowie in der Zeit nach den Ferien ist es von größter Bedeutung, dass sich andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam verhalten.

Um die Verkehrsteilnehmer weiterhin für die Schulanfänger zu sensibilisieren, werden auch in den nächsten Wochen Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe von Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis Waldeck-Frankenberg durchgeführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell