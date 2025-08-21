POL-KB: Battenberg - "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit zum Schulbeginn: Korrektur des Kontrolltags
Korbach (ots)
In der Meldung von heute unter
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6101466
hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Kontolle fand am Mittwoch, 20. August, und nicht am Dienstag statt.
Ich bitte das Versehen zu entschuldigen.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
