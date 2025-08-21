Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit zum Schulbeginn: Korrektur des Kontrolltags

Korbach (ots)

In der Meldung von heute unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6101466

hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Kontolle fand am Mittwoch, 20. August, und nicht am Dienstag statt.

Ich bitte das Versehen zu entschuldigen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell