POL-KB: Vöhl-Ederbringhausen - Kartoffeln vom Acker gestohlen

Korbach (ots)

Etwa acht Zentner Kartoffeln entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag (21. August) in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Geschädigte hat Anzeige erstattet, die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter haben die Kartoffeln von einem Acker an einem Feldweg nahe der Bundestraße 252 bei Ederbringhausen zunächst abgeerntet und anschließend entwendet. Der Wert wurde mit etwa 300 Euro angegeben.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

