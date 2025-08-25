Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Brand in Mehrfamilienhaus, keine Personen verletzt

Korbach (ots)

Am Samstagabend (23. August) kam es zu einem Brand in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses im Ostring in Waldeck. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Brandursache noch unklar.

Gegen 21.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei Bad Wildungen ein. Als die Streife am Einsatzort eintraf, waren die Feuerwehren aus Waldeck, Netze und Sachsenhausen bereits bei den Löscharbeiten. Das Feuer war im Kellergeschoss ausgebrochen, die Feuerwehren konnten den Brand schnell ablöschen. Das Feuer hatte nicht auf die anderen Wohnungen im Haus übergegriffen, aufgrund der starken Rauchbildung waren die Wohnungen in der Nacht zu Sonntag aber nicht bewohnbar.

Aus einer Wohnung hatte die Feuerwehr sechs Katzen retten können. Der Sachschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen etwa 20.000 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar, nach den ersten Ermittlungen der Polizei war der Brand in einer Sauna der Kellerwohnung ausgebrochen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell