POL-KB: Korbach - Auto vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein unbekannter Täter ein Auto vom Gelände eines Autohändlers in der Briloner Landstraße in Korbach.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen weißen - nicht zugelassenen - BMW iX M60 Sport im Wert von fast 70.000 Euro. Wie der BMW entwendet werden konnte, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

