HZA-SW: Schmuggel, Schwarzarbeit und Steuern - Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Schweinfurt am Samstag, den 26. Juli 2025

Bamberg / Schweinfurt / Würzburg (ots)

Am Samstag, den 26. Juli 2025 veranstaltet das Hauptzollamt Schweinfurt einen Tag der offenen Tür an seinem Zollamt Schweinfurt (Londonstraße 24) im Maintal.

Von 10:00 bis 15:00 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger über das breite Aufgabenspektrum der Zollverwaltung informieren.

Rund 1,7 Milliarden Euro hat das Hauptzollamt Schweinfurt im vergangenen Jahr für den Bundeshaushalt eingenommen. Darüber hinaus wurden von den Kontrolleinheiten des Schweinfurter Zolls fast 400.000 Schmuggelzigaretten sichergestellt. Nach Prüfungen und Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Schweinfurter Zolls in der Region Ober- und Unterfranken wurde für das Jahr 2024 ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 14 Millionen Euro aufgrund von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ermittelt. In Folge dessen wurden fast 825.000 Euro an Geldstrafen, 1,3 Millionen Euro an Bußgeldern sowie insgesamt mehr als 51 Jahre an Freiheitsstrafen verhängt.

"Der Zoll steht für fairen Wettbewerb, gerechte Besteuerung und Sicherheit für die Bürger - das alles aus einer Hand. Wir möchten der Öffentlichkeit an unserem Tag der offenen Tür einen Einblick in unsere vielseitige Arbeit geben", so Franziska Schubert, Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt.

Auf dem Gelände des Zollamts sind Infostände mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten aufgebaut. Hier können die Besucherinnen und Besucher aktiv mitmachen, mit den Beschäftigten ins Gespräch kommen und sich hautnah über die tägliche Arbeit des Zolls informieren. Die Themen reichen von A wie Abgabenerhebung bis Z wie Zölle, Ein- und Ausfuhrabfertigung von Waren, Verkehrs- und Verbrauchsteuern, Sanktionsmaßnahmen im Außenwirtschaftsverkehr, Artenschutz, Schmuggel- und Schwarzarbeitsbekämpfung sowie der Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Interessierte können sich bei der Ausbildungs- und Einstellungsberatung über die Einstellungsvoraussetzungen, den Ausbildungsverlauf und das duale Studium beim Zoll informieren. Ein besonderes Highlight stellen jeweils um 11:00 Uhr und um 14:00 Uhr die Vorführungen der Zollhunde sowie die Darstellungen diverser Kontrollsituationen der unterschiedlichen Vollzugsbereiche des Zolls dar.

Für Verpflegung vor Ort und Spielmöglichkeiten für unsere kleinsten Gäste ist gesorgt.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind recht herzlich eingeladen. Für eine bessere Planbarkeit wird bei Medienvertreterinnen und Medienvertretern um eine vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung über die Pressestelle des Hauptzollamtes Schweinfurt: presse.hza-schweinfurt@zoll.bund.de - Telefon 09721/ 6464-1030 gebeten.

Hintergrundinfos:

Das Hauptzollamt Schweinfurt beschäftigt mehr als 700 Bedienstete. Es ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken. Der Hauptzollamtsbezirk umfasst den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken und nahezu den Regierungsbezirk Oberfranken. Die Hauptverwaltung des Hauptzollamts befindet sich in der Schweinfurter Innenstadt. Darüber hinaus sind dem Hauptzollamt weitere Außenstellen in Schweinfurt, Bamberg und Kitzingen sowie sechs Zollämter in Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Dettelbach-Mainfrankenpark und Schweinfurt angegliedert.

Als Einnahmeverwaltung des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Näheres auf www.zoll.de

