Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Tankstelle flüchten ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (5. September) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Frankenberger Landstraße in Korbach ein.

Die Täter hebelten gegen 00.45 Uhr eine Tür auf und konnten so in den Verkaufsraum der Tankstelle gelangen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus und flüchteten vom Tatort, ohne dass sie etwas entwenden konnten.Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell