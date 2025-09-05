PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Tankstelle flüchten ohne Beute

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (5. September) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Frankenberger Landstraße in Korbach ein.

Die Täter hebelten gegen 00.45 Uhr eine Tür auf und konnten so in den Verkaufsraum der Tankstelle gelangen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus und flüchteten vom Tatort, ohne dass sie etwas entwenden konnten.Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:51

    POL-KB: Korbach-Eppe - Einbrecher in Metzgerei

    Korbach (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag (4. September) brachen Unbekannte in eine Metzgerei in der Aarbergstraße in Eppe ein. Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Geschäftsräume der Metzgerei, die sie anschließend durchsuchten. Außerdem hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes auf, stiegen auch dort ein und durchsuchten auch hier alle Räumlichkeiten. Die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:17

    POL-KB: Frankenberg - Feuerwerkskörper lösen Brand in Wald aus

    Korbach (ots) - Zwei Kinder haben am frühen Mittwochabend am Stadtrand von Frankenberg mit Feuerwerkskörpern gezündelt und dadurch einen Band in einem kleinen Waldstück ausgelöst. Gegen 18.00 Uhr ging die Meldung ein, dass es in einem kleinen Waldstück in der Nähe der Frankenberger Wigand-Gerstenberg-Schule zu einem Brand gekommen ist. Die Feuerwehren aus ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:05

    POL-KB: Frankenberg - Frau umgestoßen, Tasche mit Lebensmitteln gestohlen

    Korbach (ots) - Am Montagnachmittag (1. September) kam es in der Frankenberger Altstadt zu einem Raubdelikt. Ein Unbekannter hatte eine Frau umgestoßen und ihre Tasche mit Lebensmitteln entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und bittet um Hinweise. Die 37-jährige Frau war am Montag bis etwa 17.15 Uhr zum Einkaufen in einem Supermarkt in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren