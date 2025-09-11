Polizei Korbach

POL-KB: Willingen Neerdar - Schwerer Verkehrsunfall auf L3082 zwischen Neerdar und Usseln

Korbach

Am heutigen Vormittag (11. September) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3082 zwischen Neerdar und Usseln. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge die L3082 in entgegengesetzten Richtungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge in einer langgezogenen Kurve. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Fahrerinnen, eine 54-jährige Frau und eine 45-jährige Frau, wurden schwer verletzt. Eine der Unfallbeteiligten wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht und dort notoperiert, die andere Frau wurde per RTW ins Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landstraße ist wegen der Aufräumarbeiten am Unfallort noch immer gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Korbach geführt und dauern an.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

