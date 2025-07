Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Wohnhaus - Unbekannte dringen durch ein Fenster ein

Herford (ots)

(hd) Vermutlich in der Nacht von Samstag (26.07.2025) auf Sonntag (27.07.2025) drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße In der Brake in Herford ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam ein Fenster des Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten sie in unterschiedlichen Räumen Schränke und Behältnisse. Zu Art und Umfang des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

