Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeug - Kleinkraftrad am Bahnhof beschädigt

Kirchlengern (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter versuchten in den vergangenen Tagen ein am Bahnhof in Kirchlengern abgestelltes Kleinkraftrad (KKR) zu stehlen. Das kleine Motorrad der Marke Peugeot war an der Ravensberger Straße geparkt. Erst gestern stellte die Geschädigte das aufgebrochene Zündschloss am Fahrzeug fest und erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Herford bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann im Zusammenhang mit der Tat Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den letzten Tagen machen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

