POL-KB: Korrektur zu: Willingen Neerdar - Schwerer Verkehrsunfall auf L3082 zwischen Neerdar und Usseln
Korbach (ots)
In der Unfallmeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Unfallort handelt es sich nicht um die L3082, sondern um die B251 zwischen Neerdar und Usseln.
Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren.
Annika Heuschneider
Polizeihauptkommissarin
