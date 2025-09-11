PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korrektur zu: Willingen Neerdar - Schwerer Verkehrsunfall auf L3082 zwischen Neerdar und Usseln

Korbach (ots)

In der Unfallmeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei dem Unfallort handelt es sich nicht um die L3082, sondern um die B251 zwischen Neerdar und Usseln.

Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen und entsprechend zu korrigieren.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 15:57

    POL-KB: Willingen Neerdar - Schwerer Verkehrsunfall auf L3082 zwischen Neerdar und Usseln

    Korbach (ots) - Am heutigen Vormittag (11. September) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3082 zwischen Neerdar und Usseln. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge die L3082 in entgegengesetzten Richtungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:33

    POL-KB: Korbach - Einbrecher in Tankstelle flüchten ohne Beute

    Korbach (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag (5. September) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Frankenberger Landstraße in Korbach ein. Die Täter hebelten gegen 00.45 Uhr eine Tür auf und konnten so in den Verkaufsraum der Tankstelle gelangen. Dabei lösten sie einen akustischen Alarm aus und flüchteten vom Tatort, ohne dass sie etwas entwenden konnten.Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren