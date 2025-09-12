PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Pressemitteilung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz: Windentraining von Polizeifliegerstaffel Hessen und Bergwacht Hessen im Bereich Bad Wildungen

Korbach (ots)

(Nachstehend finden Sie eine Pressemitteilung des Hessischen Präsidiums Einsatz, die auch unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43615/6115972 abrufbar ist.)

Im Bereich Baunau/Bad Wildungen findet im Zeitraum von Donnerstag, dem 11.09. bis Sonntag, dem 14.09.2023 eine Übung unter Beteiligung der Polizeifliegerstaffel Hessen sowie der Bergwacht Hessen statt.

Beide Organisationen trainieren über vier Tage den gemeinsamen Rettungseinsatz. Schwerpunkte der Übung sind dabei unter anderem die Verbringung von Höhenrettern zum Einsatzort sowie die hubschraubergestützte Personenrettung aus unwegsamen Gelände. In einsatzrealistischen Szenarien wird insbesondere die Verwendung der Rettungswinde trainiert.

Während der Übungstage ist im genannten Bereich mit einem vermehrten Flugaufkommen des Polizeihubschraubers, einhergehend mit einer entsprechend erhöhten Lärmemission zu rechnen. Diesbezüglich bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger der angrenzenden Kommunen um Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 16:28

    POL-KB: Volkmarsen und Wetterburg - Automaten beschädigt, Zeugen gesucht

    Korbach (ots) - Erfolglos versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Automaten in Volkmarsen und Wetterburg aufzubrechen. Die Automaten hielten Stand, jedoch entstand hoher Sachschaden. Am Montagmorgen zwischen 4 Uhr und 04:30 Uhr versuchten Unbekannte, einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Volkmarsen aufzubrechen. Zu diesem Zweck steckten ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:57

    POL-KB: Willingen Neerdar - Schwerer Verkehrsunfall auf L3082 zwischen Neerdar und Usseln

    Korbach (ots) - Am heutigen Vormittag (11. September) gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L3082 zwischen Neerdar und Usseln. Eine Person wurde lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge die L3082 in entgegengesetzten Richtungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren