Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Ettenheim (ots)

Am Montagabend wurde ein Autofahrer bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der Freiburger Straße durch Polizeibeamten kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 43-Jährige sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, dieses sicher zu führen. Im Rahmen der Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand und beleidigte zudem einen Polizeibeamten. Die Beamten blieben unverletzt, wohingegen sich der Mittvierziger durch seinen Widerstand leichte Verletzungen zuzog, dessen Behandlung er im nahegelegenen Klinikum verweigerte. Auf den 43-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/al

