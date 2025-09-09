PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Trunkenheitsfahrt endet mit Widerstand gegen Polizeibeamte

Ettenheim (ots)

Am Montagabend wurde ein Autofahrer bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der Freiburger Straße durch Polizeibeamten kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 43-Jährige sein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, dieses sicher zu führen. Im Rahmen der Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand und beleidigte zudem einen Polizeibeamten. Die Beamten blieben unverletzt, wohingegen sich der Mittvierziger durch seinen Widerstand leichte Verletzungen zuzog, dessen Behandlung er im nahegelegenen Klinikum verweigerte. Auf den 43-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/al

Polizeipräsidium Offenburg
  • 09.09.2025 – 09:15

    POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle

    Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einer Bahnhaltestelle kam es am Montagnachmittag in der Weinbrennerstraße. Gegen 16 Uhr sollen ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger ein Informations-Plakat angezündet und eine Glasscheibe beschädigt haben. Durch eine Streifenbesatzung konnte das Duo angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen ...

  • 09.09.2025 – 09:10

    POL-OG: Lahr - Jugendliche flüchten nach Fahrraddiebstahl, Zeugen und Geschädigte gesucht

    Lahr (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es am Bahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Gegen 1 Uhr meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines am Bahnhof abgestellten Fahrrads. Kurz darauf, gegen 1:30 Uhr, ging bei der Polizei erneut die Mitteilung eines Anrufers ein, dass drei Jugendliche sich an den Fahrrädern am Bahnhof zu schaffen machen würden. Als die Streife ...

  • 09.09.2025 – 08:53

    POL-OG: Forbach - Zeugenaufruf nach Einbruch

    Forbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Discounter in der Schifferstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die ungebetenen Besucher zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in das Gebäudeinnere und arbeiteten sich dort gewaltsam in mehrere Räume vor. Letztlich machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und erbeuteten so Wertgegenstände von noch nicht abschließend ...

