POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle

Lahr (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es am Bahnhof zu einem Fahrraddiebstahl. Gegen 1 Uhr meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines am Bahnhof abgestellten Fahrrads. Kurz darauf, gegen 1:30 Uhr, ging bei der Polizei erneut die Mitteilung eines Anrufers ein, dass drei Jugendliche sich an den Fahrrädern am Bahnhof zu schaffen machen würden. Als die Streife ...

mehr