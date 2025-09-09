POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Sachbeschädigung an Bahnhaltestelle
Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)
Zu einer Sachbeschädigung an einer Bahnhaltestelle kam es am Montagnachmittag in der Weinbrennerstraße. Gegen 16 Uhr sollen ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger ein Informations-Plakat angezündet und eine Glasscheibe beschädigt haben. Durch eine Streifenbesatzung konnte das Duo angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden, bei welcher ein Feuerzeug festgestellt werden konnte. Die Eltern der Jugendlichen wurden daraufhin informiert. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. /th
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell