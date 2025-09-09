PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Zeugenaufruf nach Einbruch

Forbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Discounter in der Schifferstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die ungebetenen Besucher zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr in das Gebäudeinnere und arbeiteten sich dort gewaltsam in mehrere Räume vor. Letztlich machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und erbeuteten so Wertgegenstände von noch nicht abschließend geklärtem Wert. Um ihre Spuren zu verwischen, richtete sie in der Folge einen immensen Schaden an, der den Diebstahlschaden mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen dürfte. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aufgenommen und bitten Zeugen, die im Tatzeitraum aber auch im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht habe, unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

