BPOLI-OG: Zweifach Gesuchter im Bahnhof festgenommen

Kehl (ots) - Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernzugs am 30.07. im Bahnhof Kehl, der von Paris nach Freiburg unterwegs war, nahm die Bundespolizei ein zehnjähriges, unbegleitetes Mädchen in Obhut. Eine Zugbegleiterin hatte die Beamten auf die senegalesische Staatsangehörige aufmerksam gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass das Mädchen in Paris von seinem Vater in den falschen Zug gesetzt worden war. ...

