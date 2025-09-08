PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Odelshofen - Diebesgut aufgefunden

Kehl, Odelshofen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21:15 Uhr und Samstag, 6:45 Uhr, wurden zwei verdächtige Personen in der Legelshurster Straße gemeldet, die eine fremde Autotür zu öffnen versucht haben sollen. Eine Streifenbesatzung konnte kurz darauf einen 32- und 33-jährigen Mann in der Bahnhofstraße feststellen, bei deren Durchsuchung Diebesgut aufgefunden werden konnte. Unter anderem wurde eine Kreditkarte entwendet, deren Inhaber daraufhin von der Polizei informiert wurde. Nach einer Überprüfung seines PKW stellte sich heraus, dass weitere Wertgegenstände entwendet wurden, die ebenfalls Teil des Diebesguts waren. Gegen 9:50 Uhr wurde ein weiterer Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto gemeldet, bei welchem im Bereich Odelshofen Bargeld entwendet worden sein soll. Ob dieser Fall ebenso mit den Tatverdächtigen in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Gegen das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

