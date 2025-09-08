PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mann an Bahnhaltestelle attackiert, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr an einer Bahnhaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 44-Jähriger an einer Bahnhaltestelle in der Großherzog-Friedrich-Straße von zwei bislang unbekannten Tätern zunächst verbal bedrängt worden sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer mehrfach mit der Faust in den Gesichtsbereich des Geschädigten eingeschlagen haben. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Durch die hierbei beschädigte Brille entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Einer der mutmaßlichen Täter soll zum Tatzeitpunkt ein blaues T-Shirt getragen haben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:08

    POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Lahr (ots) - Nachdem sich ein 36-jähriger Gast einer Lokalität in der Lotzbeckstraße am frühen Sonntagmorgen in der Toilette eingeschlossen hatte und gegenüber dem Personal äußerte, dass er sich mit einem mitgeführten Messer selbst etwas antun wolle, wurde die Polizei gerufen. Die eingesetzte Streifenbesatzung versuchte zunächst innerhalb einer Gesprächsführung durch die verschlossene Tür, den Mann dazu zu ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:05

    POL-OG: Oberharmersbach - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

    Oberharmersbach (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, soll es bei einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz Kilwi zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zwei Männer, 24 und 28 Jahre alt, fuhren mit einem Boxauto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stießen im Anschluss auf das Boxauto eines Mannes, der in Begleitung eines Mädchens war. Dies soll den etwa 40-jährigen Mann so verärgerte haben, dass er ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:00

    POL-OG: Rastatt - Mann mit Spielzeugwaffe / Geschädigte gesucht

    Rastatt (ots) - Die Polizei sucht nach Personen, die am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bahnhofstraße und in der Schlossgalerie von einem 23-Jährigen mit einer sogenannten "Softair-Pistole" bedroht wurden. Ein Zeuge meldete der Polizei einen Mann, der mit einer Pistole in der Hand zunächst in der Bahnhofstraße lief und sich dann in die Schlossgalerie begab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren