Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mann an Bahnhaltestelle attackiert, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr an einer Bahnhaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 44-Jähriger an einer Bahnhaltestelle in der Großherzog-Friedrich-Straße von zwei bislang unbekannten Tätern zunächst verbal bedrängt worden sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer mehrfach mit der Faust in den Gesichtsbereich des Geschädigten eingeschlagen haben. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Durch die hierbei beschädigte Brille entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Einer der mutmaßlichen Täter soll zum Tatzeitpunkt ein blaues T-Shirt getragen haben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell