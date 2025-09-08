PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mann mit Spielzeugwaffe
Geschädigte gesucht

Rastatt (ots)

Die Polizei sucht nach Personen, die am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bahnhofstraße und in der Schlossgalerie von einem 23-Jährigen mit einer sogenannten "Softair-Pistole" bedroht wurden. Ein Zeuge meldete der Polizei einen Mann, der mit einer Pistole in der Hand zunächst in der Bahnhofstraße lief und sich dann in die Schlossgalerie begab. Dabei soll er die Pistole immer wieder gezielt auf Menschen gerichtet haben. Der Mann konnte von starken Polizeikräften in der Kapellenstraße am Ausgang der Schlossgalerie angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Zeugen, die sich durch den Mann bedroht fühlten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 / 761 - 0 bei der Polizei in Rastatt zu melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

