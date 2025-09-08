Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht

Lahr (ots)

Am späten Sonntagabend kam es auf der A5 im Bereich der Anschlussstelle Lahr zu einem Unfall bei dem ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein 54-Jähriger war gegen 23:00 Uhr mit seinem BMW von der Autobahn abgefahren und soll aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Hierbei kollidierte der BMW-Lenker letztlich mit einer Leitplanke. Anschließend soll er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Dank des am Unfallort aufgefundenen Kennzeichens konnte die Wohnanschrift Mittfünfzigers ermittelt werden, an welcher der Unfallverursacher durch eingesetzte Streife angetroffen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa eineinhalb Promille. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11.500 Euro. Neben einer Blutprobe musste der 54-Jährige auch seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einem Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell