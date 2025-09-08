Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Lierbach - Motorradfahrerin schwer verletzt

Oppenau, Lierbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin kam es am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr auf der K5370 von Allerheiligen kommend in Richtung Oppenau. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor eine 53-jährige Harley-Davidson-Fahrerin aus noch nicht abschließend geklärten Gründen die Kontrolle über ihr Zweirad und soll folglich mit der Schutzplanke kollidiert sein. Die Motorradfahrerin wurde hierdurch von ihrer Maschine über die Schutzplanke geworfen. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 1.000 Euro.

