POL-OG: Rastatt - Suche nach Person, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

Rastatt - Suche nach Person, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

Im Laufe des Tages wurden die Suchmaßnahmen nach der Dame aufrechterhalten. Den entscheidenden Hinweis konnte kurz nach 21 Uhr ein aufmerksamer Bürger geben, der auf seinem Firmengelände im Bereich der Rauentaler Straße eine orientierungslose Frau antreffen konnte. Kräfte des Polizeireviers Rastatt konnte die Frau als die Gesuchte identifizieren und dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung überstellen.

Ursprungsmeldung vom 06.09.2025, 11:45 Uhr

Die Polizei in Rastatt ist seit Freitagabend auf der Suche nach einer Bewohnerin eines Seniorenheims. Die 90-Jährige soll sich gegen 19 Uhr aus dem Gebäude in der Badener-Straße in unbekannte Richtung entfernt haben und ist bislang nicht zurückgekehrt. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters und Erkrankungen kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Nachdem in der Nacht bereits Kräfte der Polizei und der Feuerwehr Rastatt nach der Seniorin gesucht haben wurden die Suchmaßnahmen in den Morgenstunden mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber intensiviert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen die Dame seit Freitagabend aufgefallen ist unter der Notrufnummer 110. Die 90 Jahre alte Frau wird als etwa 150 cm groß mit hagerer Statur beschrieben. Sie hat kurze graue Haare und soll zuletzt mit einer schwarzen Hose und grünlichen Weste bekleidet gewesen sein.

