Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Suche nach Person, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Die Polizei in Rastatt ist seit Freitagabend auf der Suche nach einer Bewohnerin eines Seniorenheims. Die 90-Jährige soll sich gegen 19 Uhr aus dem Gebäude in der Badener-Straße in unbekannte Richtung entfernt haben und ist bislang nicht zurückgekehrt. Wegen ihres fortgeschrittenen Alters und Erkrankungen kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Nachdem in der Nacht bereits Kräfte der Polizei und der Feuerwehr Rastatt nach der Seniorin gesucht haben wurden die Suchmaßnahmen in den Morgenstunden mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber intensiviert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen die Dame seit Freitagabend aufgefallen ist, unter der Notrufnummer 110. Die 90 Jahre alte Frau wird als etwa 150 cm groß mit hagerer Statur beschrieben. Sie hat kurze graue Haare und soll zuletzt mit einer schwarzen Hose und grünlichen Weste bekleidet gewesen sein.

