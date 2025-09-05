PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Vandalismus
Zeugen gesucht

POL-OG: Ortenberg - Vandalismus / Zeugen gesucht
Ortenberg (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Pavillon am Aussichtspunkt Bellevue in der Wannengasse mit blauer Farbe besprüht. Die Vandalen haben dadurch einen Schaden von rund 5.000 Euro verursacht. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07803 9662-0 um Kontaktaufnahme bei den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gengenbach gebeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  • 05.09.2025 – 11:24

    POL-OG: Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -2. Nachtragsmeldung-

    Appenweier (ots) - In der Zwischenzeit konnte die Identität des Leichnams geklärt werden. Demnach handelte es sich um einen 43 Jahre alten Mann. Nach dem Ergebnis einer am Donnerstag durchgeführten Obduktion verstarb der Mann an Verletzungen, die durch einen Zusammenstoß mit einem Zug verursacht wurden. Eine äußere Gewalteinwirkung durch Dritte wurde nicht ...

  • 05.09.2025 – 10:39

    POL-OG: Muggensturm - Schwerer räuberischer Diebstahl

    Muggensturm (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Pkw in einem Carport in der Brunnengasse verschafft habe. Als der 54-jährige Fahrzeugbesitzer den jungen Mann zur Rede stellen wollte und sich ihm in den Weg stellte, sprühte dieser dem 54-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung ...

