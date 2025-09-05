POL-OG: Ortenberg - Vandalismus
Zeugen gesucht
Ortenberg (ots)
Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Pavillon am Aussichtspunkt Bellevue in der Wannengasse mit blauer Farbe besprüht. Die Vandalen haben dadurch einen Schaden von rund 5.000 Euro verursacht. Ein Tatverdacht besteht derzeit nicht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07803 9662-0 um Kontaktaufnahme bei den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Gengenbach gebeten.
