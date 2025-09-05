Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Achern (ots)

Gleich mehrere Täter sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in ein Hotel in der Josef-Hund-Straße eingebrochen sein. Über ein Kellerfenster gelangten die Täter in das Erdgeschoss des Hotels und hebelten dort unter anderem die Zugangstüre zu einem Büro auf. In den Büroräumen und dem Empfangsschalter wurde Bargeld entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens konnte bisher nicht beziffert werden. Beamte des Polizeireviers Achern-Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdacht richtet sich momentan gegen vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren aus dem Bereich Achern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Jugendlichen, der ebenfalls an dem Einbruch beteiligt gewesen sein soll. Die Fünf erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. /vo

