Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, A5 - Unfall verursacht und weitergefahren

Schwanau (ots)

Durch die Mitwirkung aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte am Samstagmittag eine Unfallflucht auf der A5 geklärt werden. Gegen 12:45 befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Audi Q3 die A5 zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Lahr auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 28-Jähriger wechselte den Fahrstreifen ohne auf den dort fahrenden PKW zu achten. Durch ein Ausweichmanöver konnte der Geschädigte zwar einen Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindern, kollidiert jedoch mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbehelligt fort und konnte durch Hinweise von Zeugen, die ebenfalls den Notruf wählten, einige Kilometer weiter durch eine Polizeistreife angehalten werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort bei der Staatsanwaltschaft. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der Audi Q3 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

/ BME

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell