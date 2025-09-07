Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach/Oberprechtal - Schwerer Verkehrsunfall

Gutach (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L107 zwischen Elzach und Gutach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Oberprechtal kommend talwärts in Richtung Gutach und kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit zwei entgegenkommenden Kleinkrafträdern. Die 23- und 24-jährigen Fahrer wurden leicht verletzt und wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die L107 musste während der Unfallaufnahme und den erforderlichen Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Das Polizeirevier Haslach i.K. hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/DPS

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell