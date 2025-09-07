Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kreisverkehr überfahren und überschlagen

Oberkirch (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen des Fahrers und Sachschaden waren die Folgen eines spektakulären Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Oberkirch. Der 22-jährige BMW-Lenker befuhr gegen 05:30 Uhr die B28 in Fahrtrichtung Oppenau. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe der L89 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Kreisverkehr und mehrere Verkehrsschilder. In Folge der Kollision überschlug sich der Pkw. Möglicherweise war überhöhte Geschwindigkeit und die Alkoholisierung des Fahrers von knapp zwei Promille unfallursächlich. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr muss sich der Fahrer auch wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

/CAS

