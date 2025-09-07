PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Kreisverkehr überfahren und überschlagen

Oberkirch (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen des Fahrers und Sachschaden waren die Folgen eines spektakulären Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Oberkirch. Der 22-jährige BMW-Lenker befuhr gegen 05:30 Uhr die B28 in Fahrtrichtung Oppenau. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in Höhe der L89 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Kreisverkehr und mehrere Verkehrsschilder. In Folge der Kollision überschlug sich der Pkw. Möglicherweise war überhöhte Geschwindigkeit und die Alkoholisierung des Fahrers von knapp zwei Promille unfallursächlich. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr muss sich der Fahrer auch wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

/CAS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-0
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 19:24

    POL-OG: Gutach/Oberprechtal - Schwerer Verkehrsunfall

    Gutach (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der L107 zwischen Elzach und Gutach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr die Landstraße von Oberprechtal kommend talwärts in Richtung Gutach und kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit zwei entgegenkommenden Kleinkrafträdern. Die 23- und 24-jährigen Fahrer wurden leicht ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 21:27

    POL-OG: Rastatt - Suche nach Person, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

    Rastatt (ots) - Rastatt - Suche nach Person, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung Im Laufe des Tages wurden die Suchmaßnahmen nach der Dame aufrechterhalten. Den entscheidenden Hinweis konnte kurz nach 21 Uhr ein aufmerksamer Bürger geben, der auf seinem Firmengelände im Bereich der Rauentaler Straße eine orientierungslose Frau antreffen konnte. Kräfte des ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 20:27

    POL-OG: Schwanau, A5 - Unfall verursacht und weitergefahren

    Schwanau (ots) - Durch die Mitwirkung aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte am Samstagmittag eine Unfallflucht auf der A5 geklärt werden. Gegen 12:45 befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Audi Q3 die A5 zwischen den Anschlussstellen Ettenheim und Lahr auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 28-Jähriger wechselte den Fahrstreifen ohne auf den dort fahrenden PKW zu achten. Durch ein Ausweichmanöver konnte der Geschädigte zwar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren