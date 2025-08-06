PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Bundesstraße 54, zwischen der Abfahrt Reckenroth und Aarbergen-Michelbach

Mittwoch, 06.08.2025, 20:00 Uhr

(am) Am Mittwochabend kam es auf der B 54 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Ein 26-jähriger aus dem Landkreis Mainz-Bingen befuhr mit seinem Motorrad der Marke Aprilia die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Richtung Aarbergen. In einer Linkskurve kam der Fahrer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Dabei zog sich die Person so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zu Ermittlung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt und sichergestellt. An diesem entstand ein Schaden von ca. 13.000,- EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 54 für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

