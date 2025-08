PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verdächtiger in Taunusstein-Neuhof festgenommen +++ Großraummülltonne in Brand gesetzt

Bad Schwalbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

1. Verdächtiger in Taunusstein-Neuhof festgenommen, Taunusstein-Neuhof, Steinritzweg, Dienstag, 05.08.2025, 03:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag nahm die Polizei in Taunusstein-Neuhof einen Mann fest, der im Verdacht steht, mit den in der vergangenen Woche im Steinritzweg platzierten Brandsätzen, in Verbindung zu stehen. Um 03:20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine verdächtige Person im Steinritzweg. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen nach Taunusstein entsandt, welche nach dem beschriebenen Mann fahndeten. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Es gelang den Polizeikräften die verdächtige Person, einen 18-jährigen aus den Niederlanden stammenden Mann, festzunehmen. Bei ihm wurden potenzielle Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Zeitgleich wurde in einer Hecke ein präparierter Gegenstand aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Hierbei kamen Experten des Hessischen Landeskriminalamts zum Einsatz. Die entsprechenden Untersuchungen dauern an. Der 18-Jährige kam daraufhin ins Gewahrsam und wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Weitere Auskünfte in der Sache können derzeit nicht erteilt werden.

2. Großraummülltonne in Brand gesetzt,

Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg, Dienstag, 05.08.2025, 22:25 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend setzte eine unbekannte Person in Taunusstein-Wehen eine Großraummülltonne in Brand. Gegen 22:25 Uhr meldeten Zeugen im Seelbacher Weg eine brennende Mülltonne. Hieraufhin wurden Polizei und Feuerwehr in den Bereich entsandt. Das Feuer der Mülltonne konnte gelöscht werden, noch bevor es auf ein nahegelegenes Mehrfamilienhaus übergriff. An der Mülltonne entstand ein Schaden von 360 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell