PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Holzhütte auf Golfplatz angezündet +++ E-Scooter aus Vorgarten gestohlen +++ Mann verursacht ohne Fahrerlaubnis mehrere Unfälle

Bad Schwalbach (ots)

1. Holzhütte auf Golfplatz angezündet,

Hohenstein-Steckenroth, Georgenthal, Montag, 04.08.2025, 01:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag zerstörte eine unbekannte Person eine Holzhütte auf einem Golfplatz in Steckenroth, in dem sie diese anzündete. Gegen 01:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Platz in der Straße "Georgenthal" gerufen. Dort stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine Hütte in Vollbrand. Trotz der umgehenden Löscharbeiten brannte diese bis auf das Fundament vollständig nieder, sodass ein Schaden von knapp 10.000 Euro entstand.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. E-Scooter aus Vorgarten gestohlen,

Walluf, Rosenstraße, Sonntag, 03.08.2025, 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag stahl ein Unbekannter aus einem Wallufer Vorgarten einen E-Roller. Gegen 12:15 Uhr stellte der Besitzer des schwarzen Scooters der Marke "Xiaomi" fest, dass ein Dieb in einer Zeitspanne von knapp 45 Minuten den Vorgarten in der Rosenstraße betreten, das Kabelschloss des Rollers durchschnitten und diesen im Anschluss entwendet hatte. Von dem Unbekannten und dem Gefährt fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Mann verursacht ohne Fahrerlaubnis mehrere Unfälle, Aarbergen-Kettenbach, Friedhofstraße/Hochstraße, Sonntag, 03.08.2025, 16:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und im psychischen Ausnahmezustand durch Kettenbach und verursachte mehrere Unfälle mit Sachschäden. Ersten Erkenntnissen nach stieg der 41-Jährige trotz einer entzogenen Fahrerlaubnis in einen Pkw und fuhr gegen 16:20 Uhr die Friedhofstraße entlang. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und beschädigte im Bereich einer Baustelle mehrere Bauzäune, einen Bagger sowie ein mobiles Toilettenhäuschen. Anschließend setzte er die Fahrt fort und krachte links neben der Fahrbahn gegen den dortigen Friedhofszaun sowie einen Baumstamm, wo seine Fahrt endete. Die zu den Unfallstellen gerufenen Polizisten stellten vor Ort fest, dass der 41-Jährige ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Er kam zunächst zur Überprüfung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde er in eine Fachklinik überstellt. Der Gesamtschaden beträgt knapp 18.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell