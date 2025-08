PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ 16jähriges Mädchen aus Idstein vermisst +++

Bad Schwalbach (ots)

Seit dem 01.08.2025 gegen 11:00 Uhr wird die 16-jährige Rayan ALI OMAR aus Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) vermisst. Die Vermisste verließ am 01.08.2025 gegen 11:00 Uhr die Wohnung der Eltern in Idstein, um zu ihrer Freundin nach Niederbrechen in der Nähe von Limburg zu fahren. Von dort fuhr sie wahrscheinlich mit einer Freundin zusammen mit dem Zug nach Frankfurt. Letztmalig hatten die Eltern am späten Abend des 02.08.2025 mit ihrer Tochter telefonisch Kontakt.

Die Rayan ist ca. 155 cm groß, von schlanker Statur und hat schwarze, kinnlange Haare. Bekleidet ist sie mit einem rosa Kopftuch oder einer schwarzen Basecap. Außerdem trägt sie ein blau-schwarzes Langarm-Shirt, eine graue Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnr. 06126-93940 entgegen, ebenso jede andere Polizeidienststelle.

