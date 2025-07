PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe auf Baustelle zugange +++ An Baum gezündelt

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe auf Baustelle zugange,

Rüdesheim am Rhein, Friedhofsweg, Dienstag, 29.07.2025, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 30.07.2025, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hatten es Diebe auf das Werkzeug einer Rüdesheimer Baustelle abgesehen. Die Unbekannten betraten im Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr die Baustelle im Friedhofsweg und entwendeten von dieser einen Beleuchtungskörper sowie einen Werkzeugkasten samt Inhalt im Wert von knapp 3.500 Euro. Mit dem Diebesgut gelang ihnen anschließend unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

2. An Baum gezündelt,

Idstein, Dammühlenweg, Mittwoch, 30.07.2025, 23:09 Uhr

(fh)Jugendliche haben am späten Mittwochabend am Schlossteich von Idstein gezündelt. Um 23.09 Uhr wurde die Gruppe Jugendlicher beobachtet, wie sie auf dem Parkplatz des Schlossteichs im Dammühlenweg an einem dortigen Baum samt dazugehöriger Halterung ein Feuer machten und diese so beschädigten. Anschließend flüchteten die Jungen auf E-Scootern in Richtung des Sportplatzes und konnten von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der verursachte Schaden beträgt knapp 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell