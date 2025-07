PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brandsatz gegen Hausfassade geworfen +++ In Freibad eingebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Brandsatz gegen Hausfassade geworfen, Taunusstein-Neuhof, Steinritzweg, Dienstag, 29.07.2025, 01:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag warfen Unbekannte in Taunusstein-Neuhof einen Brandsatz gegen eine Hausfassade und beschädigte diese. Gegen 01:30 Uhr vernahmen Anwohner aus dem Steinritzweg einen Knall. Kurz darauf konnte vor dem Hauseingang eines Wohnhauses ein kleines Feuer entdeckt und von den Bewohnern gelöscht werden. Während die Polizei nach den Verursachern fahndete, wurden seitens der Feuerwehr Messungen möglicher Glutnester durchgeführt. Es wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden an der betroffenen Außenfassade beträgt knapp 10.000 Euro Die Ermittlungen zu den Hintergründen, den Tätern sowie dem geworfenen Gegenstand dauern an.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise zum Vorfall unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. In Freibad eingebrochen,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rosentalstraße, Sonntag, 27.05.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 28.05.2025, 08:50 Uhr

(fh)Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Freibad in Hallgarten eingestiegen und an Beute gelangt. Ersten Erkenntnissen nach kletterten die Täter zwischen 15:00 Uhr und 08:50 Uhr über den Zaun auf das Gelände des Schwimmbads in der Rosentalstraße. Dort machten sie sich an einer Hütte zu schaffen und hebelten deren Zugangstür auf. Im Inneren brachen sie eine Kasse auf, nahmen Bargeld sowie ein Geldetui an sich und suchten hiermit das Weite.

Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

