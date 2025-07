PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Bike entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Bike entwendet,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 29.07.2025, 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr

(pl)In der Rüdesheimer Straße in Geisenheim wurde am Dienstagmorgen zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr ein E-Bike gestohlen. Das rote Fahrrad von Riese & Müller im Wert von rund 5.000 Euro war an einem Fahrradständer angeschlossen abgestellt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell