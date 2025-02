Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Thaynger Straße - 19-Jährige leicht verletzt (14.02.20259

Gottmadingen (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der Thaynger Straße am Freitagmorgen verletzt worden. Die 19-Jährige fuhr mit einem Renault von Riedheim in Richtung Gottmadingen. Auf Höhe Ebringen kam sie mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab und landete unterhalb einer Böschung im Acker. Dabei erlitt die Fahranfängerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

