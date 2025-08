PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Körperverletzung an Weinstand +++ Brand durch E-Bike +++ Entscheidender Hinweis durch Zeugin führt zu Täter nach Unfallflucht +++ Verkehrsunfälle

Bad Schwalbach (ots)

Alkoholisierter belästigt andere und schlägt um sich, 65366 Geisenheim, Am Rheinufer, Samstag, 02. August 2025, 23:45 Uhr

(Sw) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Rüdesheimer Polizei zu einem Weinstand am Geisenheimer Rheinufer gerufen, da dort ein Mann zwei weitere Gäste geschlagen haben soll. Vor Ort konnten sowohl die beiden 24 und 26 Jahre alten Anzeigenerstatter aus Geisenheim als auch der 58-jährige Beschuldigte aus Oestrich-Winkel angetroffen werden. Ersten Ermittlungen nach habe der Oestrich-Winkeler sich ungebührlich gegenüber anderen Gästen verhalten, woraus zunächst ein Streitgespräch entflammte und in weiterer Folge der 58-Jährige seine beiden Kontrahenten plötzlich geschlagen habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,7 Promille. Eine medizinische Versorgung der Beteiligten war nicht notwendig. Nach der Anzeigenaufnahme konnte der Aggressor aus den polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter (06722) 9112 0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

E-Bike gerät in Brand,

65232 Taunusstein, Wilhelm-Leuschner-Straße, Freitag, 01.08.2025, 20:10 Uhr

(Sw) Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es Freitagabend um ca. 20:10 Uhr in der Taunussteiner Wilhelm-Leuschner-Straße, nachdem ein dortiger Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, geriet ein im Keller abgestelltes E-Bike während des Ladevorgangs in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das brennende E-Bike zeitnah abgelöscht werden. Durch die Rauchentwicklung wurden zwei 61 und 24 Jahre alte Bewohner des Hauses leicht verletzt, sie mussten jedoch nach der Erstbehandlung durch die Rettung nicht weiter medizinisch versorgt werden. Durch den Rauch sowie die Löscharbeiten entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,- Euro. Die abschließenden Ermittlungen zur Brandursache erfolgen durch die Wiesbadener Kriminalpolizei.

Gegen Zaun und Straßenlaterne gefahren,

65232 Taunusstein, Konrad-Adenauer-Straße, Samstag, 2. August 2025, 07:10 Uhr

(pk) Am Morgen des 02.08.2025 befuhr ein 42-jähriger Taunussteiner mit seinem Mercedes B 180 die Konrad-Adenauer-Straße, als er in einem Moment der Unaufmerksamkeit nach rechts von der Straße abkam und nach Kollision mit einer Straßenlaterne bzw. einem Zaunelement eines Vorgartens zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls lösten Airbags aus. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. An der Laterne sowie dem Zaun entstand Sachschaden. Das verunfallte Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 6.200,- Euro.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen,

65321 Heidenrod-Kemel, B 260, Samstag, 2. August 2025, 14:12 Uhr

(pk) Ein 56-Jähriger aus Berlin befuhr zusammen mit seiner 43-jährigen Ehefrau und zwei Kindern im Alter von einem Jahr und drei Jahren die B 260 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung Nassau. In Höhe Heidenrod-Kemel kam er mit seinem Pkw, einem BMW, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Hierbei platzte ein Reifen, sodass das Fahrzeug zunächst ins Schlingern geriet, dann gegen die Leitplanke der Gegenfahrbahn stieß und der Pkw schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Alle Insassen wurden mit dem Verdacht leichter Verletzungen zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde durch die Polizei auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe kam die Straßenmeisterei Kemel zum Einsatz.

Dank Zeugin Verkehrsunfallflucht aufgeklärt, 65345 Eltville-Rauenthal, Auf der Großen Straße, Freitag, 01.08.2025 gegen 14:40 Uhr

(jv) Im Eltviller Ortsteil Rauenthal fuhr am Freitagnachmittag ein weißer Mercedes C200 gegen einen in der Straße "Auf der großen Straße" am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Seat Leon und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte ein Teilkennzeichen des Mercedes abgelesen und der Eltviller Polizei mitgeteilt werden, woraufhin weitere Ermittlungen zum 76-jährigen Unfallverursacher aus Eltville führten. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro. Der 76-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell