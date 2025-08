PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erneut Brandsatz vor Wohnhaus platziert +++ Falscher Wasserwerker

Bad Schwalbach (ots)

1. Erneut Brandsatz vor Wohnhaus platziert, Taunusstein-Neuhof, Steinritzweg, Freitag, 01.08.2025, 04:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag wurde erneut ein Brandsatz vor einem Wohnhaus im Taunusstein-Neuhof platziert, welcher zu Sachschäden führte. Um 04:45 Uhr platzierte eine unbekannte Person den Brandsatz im äußeren Eingangsbereich. Daraufhin kam es zu Schäden an einer Wand sowie einem Fenster. Auch diesmal konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Im Vorfeld, gegen 01:00 Uhr, wurde im betroffenen Wohngebiet ein Knall wahrgenommen. Dieser führte jedoch zunächst zu keinen polizeilichen Feststellungen.

In diesem Fall liegt von der tatverdächtigen Person eine Beschreibung vor. Er oder sie trug eine helle Jacke mit Kapuze samt dunklen Streifen auf der Brust sowie eine medizinische Maske.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiterhin an. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort, auch schon gegen 01:00 Uhr, unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

2. Falscher Wasserwerker,

Idstein, In der Ritzbach, Donnerstag, 31.07.2025, 10.20 Uhr

(se)Am Donnerstagvormittag schaffte es ein unbekannter Täter durch eine dreiste Lügengeschichte Zugang zu einer Wohnung in Idstein zu erlangen und Schmuck zu stehlen.

Gegen 10.20 Uhr klingelte der Dieb in der Straße "In der Ritzbach" bei einer Seniorin. Er gab vor, für die Stadtwerke Idstein zu arbeiten und Wasserleitungen überprüfen zu müssen. So gelangte er in die Wohnung und stahl den Schmuck.

Der Täter wird mit circa 180 cm, stämmiger Statur, mitteleuropäischem Erscheinungsbild und dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er soll einen blauen Arbeitspullover sowie eine dunkelblaue Arbeitshose mit roten Streifen getragen haben.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter (0611) 345 - 0 um Hinweise.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Dienstleister zu sein und dringend etwas reparieren oder überprüfen zu müssen. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110.

