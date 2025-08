PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geldübergabe nach Schockanruf +++ Alarmanalage verschreckt Einbrecher +++ Baustelle betreten und Schäden verursacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Geldübergabe nach Schockanruf,

Bad Schwalbach-West, Montag, 04.08.2025, 11:22 Uhr

(fh)Am Montagmittag haben als Polizei getarnte Telefonbetrüger eine Frau aus Bad Schwalbach um ihr Geld gebracht. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. Am Montagvormittag ging bei der Seniorin der Anruf eines angeblichen Polizisten ein. Dieser schilderte der Dame, dass sie abgehört werde und Verbrecher planen würden, sie zu überfallen. Da ihr Bargeld somit nicht mehr sicher sei, solle sie dieses lieber der Polizei übergeben. Zu diesem Zwecke vereinbarte der Telefonbetrüger eine Übergabe mit der Angerufenen, welche daraufhin vor in einem westlichen Wohngebiet in Richtung der Bundesstraße 260 einen braunen Umschlag mit Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergab. Anschließend soll dieser in einem dunklen BMW geflüchtet sein.

Bei dem Abholer soll es sich um einen blonden, sehr schlanken und etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war mit einem weißen Strickpullover sowie einer hellen Jeans bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu der Abholsituation oder dem beschrieben Fahrzeug, welches im Kreisverkehr im Bereich Emser Straße/Am Grohberg aufgefallen sein könnte, unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Alarmanalage verschreckt Einbrecher,

Niedernhausen, Oberjosbach, Akazienweg, Freitag, 01.08.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 03.08.2025, 18:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Einbrecher in ihrem Vorhaben gescheitert, in ein Niedernhausener Einfamilienhaus einzusteigen. Zwischen Freitag- und Sonntagabend suchten die Täter das Wohnhaus im Akazienweg auf, schoben einen Rollladen nach Oben und machten sich an der dahinterliegenden Terrassentür zu schaffen. Dabei lösten sie vermutlich eine Alarmanlage aus, brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Baustelle betreten und Schäden verursacht, Bad Schwalbach, Am Schänzchen, Sonntag, 03.08.2025, 00:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr

(fh)in den vergangenen Tagen betraten Unbekannte ein Baustellengelände in Bad Schwalbach. Den Spuren am Tatort in der Straße "Am Schänzchen" nach zu urteilen, waren die Täter zwischen Sonntag, 00:30 Uhr und Montag, 07:00 Uhr auf das Baustellengelände gelangt und hatten durch Steinwürfe einen Bagger beschädigt. Damit aber nicht genug, versuchten sie erfolglos einen Baucontainer aufzubrechen und entwendeten letztlich eine Kamera, mit der sie unerkannt die Flucht antraten.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell