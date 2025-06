Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Nötigung im Straßenverkehr

St. Katharinen (ots)

Ein Zeuge zeigte bei der Polizei Linz am Freitag, 06.06.2025 gegen 21 Uhr einen Fahrzeugführer an, der seinen Roller/Kleinkraftrad mit ca. 80 km/h auf der L254/Linzer Straße in St. Katharinen geführt haben soll. Durch die Überprüfung im Rahmen einer Verkehrskontrolle, konnte der Verdacht bestätigt werden, dass der 16jährige Rollerfahrer mit einem manipulierten Roller gefahren war. Während der Kontrolle konnte eine weitere Straftat -Nötigung im Straßenverkehr- die durch zu dichtes Auffahren des Rollerfahrers auf den Pkw eines Fahrzeugführers begangen worden sein soll ermittelt werden.

