POL-PDNR: Diebstahl von 2 Stromkabel an E-Ladestationen

Mudersbach (ots) - Ein 19-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad und Sozius die Mittelstraße in Mudersbach (OT Niederschelderhütte). Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Heinrichstraße in Mudersbach und beabsichtigte, an der Einmündung zur Mittelstraße nach rechts in diese einzubiegen. Im Einmündungsbereich missachtete der 19-jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 43-jährigen und fuhr in deren linke ...

mehr