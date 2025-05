Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Kennzeichendiebe gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrzeughalter stellte am Donnerstagnachmittag fest, dass sein Autokennzeichen an einem völlig anderen Wagen montiert war. Beim Blick aus seinem Küchenfenster im westlichen Stadtgebiet war dem Mann schnell klar: Die drei Männer in dem blauen Opel Corsa hatten das hintere Kennzeichen seines Autos gestohlen und an ihren Pkw befestigt. Couragiert ging der 36-Jährige nach draußen, um sich sein Nummernschild zurückzuholen. Ohne ein Wort zu verlieren und ohne das Kennzeichen mitzunehmen, brausten die Männer mit dem Opel schließlich davon. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder den blauen Opel Corsa B gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

