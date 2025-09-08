PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in städtische Gebäude

Lahr (ots)

Am vergangenen Wochenende soll es in der Europastraße zu zwei Einbrüchen in städtische Einrichtungen gekommen sein. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, sollen sich bislang Unbekannte Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft haben. Was hierbei entwendet wurde und die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07821 277-0 entgegengenommen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

