Polizei Köln

POL-K: 250526-2-K Polizei Köln zerschlägt mutmaßliche Diebesbande - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am frühen Montagmorgen (26. Mai) in einem Verfahren wegen schweren Bandendiebstahls mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Wohnungen an der Berliner Straße (Höhenhaus), in der Hochhaussiedlung An der Fuhr (Meschenich) sowie in einer Erstaufnahmeeinrichtung an der Mathias-Brüggen-Straße in Ossendorf vollstreckt. Drei mit Haftbefehl gesuchte Beschuldigte (29, 48, 49) wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Ermittlerinnen und Ermittler Goldschmuck, eine Rolex-Uhr, Fahrzeugscheine und Handys sicher. Aufgrund von Hinweisen auf eine scharfe Schusswaffe war eine Spezialeinheit am Einsatz beteiligt.

Acht mutmaßliche Beschuldigte im Alter von 21 bis 49 Jahren stehen im dringenden Verdacht, seit Oktober 2024 sechs Wohnmobile in Köln und Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) gestohlen und in mindestens 24 Fällen Taschen- und Ladendiebstähle begangen zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 73 und der Staatsanwaltschaft Köln gegen die Mitglieder der Großfamilie hatte ein Ermittlungsrichter acht Haftbefehle erlassen. In der Wohnung an der Berliner Straße hielt sich zudem eine 17-Jährige auf, die im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten in anderer Sache per Haftbefehl gesucht worden war.

Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell