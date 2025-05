Polizei Köln

POL-K: 250523-6-K Streit vor Saunaclub eskaliert - Besucher schlägt mit einer Säge auf seinen Kontrahenten ein - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten am 17. November 2024 vor einem Saunaclub in Köln-Longerich sucht die Polizei Köln mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Mann, der seinem Kontrahenten (27) mit einer Säge auf den Kopf geschlagen haben soll. Der 27-Jährige erlitt bei dem Angriff eine schwere Platzwunde am Kopf. Gegen den gesuchten Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut Zeugen waren der Geschädigte und ein Begleiter (23) im Eingangsbereich des auf der Hugo-Junkers-Straße ansässigen Clubs mit einer acht- bis zehnköpfigen Männergruppe in Streit geraten.

Lichtbilder des Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/169224

Hinweise zu dem Abgebildeten nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell