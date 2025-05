Polizei Köln

POL-K: 250523-5-K Einbrecher greift Polizistinnen mit Pfefferspray an - Diensthund verletzt - Tatverdächtiger überwältigt und festgenommen

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Polizisten einen 43-jährigen Mann nach einem Einbruch in eine ehemalige Gaststätte in Köln-Ehrenfeld überwältigt und vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Anwohner hatte gegen 3.00 Uhr gemeldet, dass sich eine Person über ein Fenster Zugang zu dem leerstehenden Objekt auf der Liebigstraße verschafft habe.

Auf seiner Flucht setzte der Tatverdächtige Pfefferspray gegen zwei Polizistinnen (27,31) ein wodurch eine von ihnen schwer und die andere leicht verletzt wurde. Außerdem verletzte sich ein eingesetzter Diensthund bei der Absuche des Gebäudes an scharfkantigen Materialen an Nase und Pfoten.

Der Festgenommene wurde unter anderem durch den DEIG-Einsatz überwältigt und anschießend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er bis zur Vorführung vor einem Richter durch Einsatzkräfte bewacht. (as/al)

