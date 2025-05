Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf: Schwerer Raub in Lünen-Brambauer - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0450

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung eines schweren Raubes in einer Wohnung, der am Mittwoch (14. Mai 2025), zwischen 03:10 Uhr und 05:15 Uhr in Lünen-Brambauer stattgefunden hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mann in seiner Wohnung von drei Tätern überfallen. Die Täter schlugen, traten, fesselten den 57-Jährigen und bedrohten ihn mit einem Messer, um Geld zu erpressen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Zwei Täter könne wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

-Größe: 160 - 175 cm

-Schlank

-Alter: 18-30 Jahre

-Südeuropäischer Phänotyp

-Maskiert mit Sturmhaube

-Kleidung: schwarze Kapuzenjacke oder Hoodie, graues Basecap, grauer Rucksack, schwarzer Beutel, schwarze Trainingshose, Sneaker mit schwarzem Oberteil und weißer Sohle, helle Handschuhe

Täter 2:

-Größe: 160 - 175 cm

-Schlank

-Alter: 18-30 Jahre

-Südeuropäischer Phänotyp

-Maskiert mit Sturmhaube

-Kleidung: schwarz-graue Engelbert-Strauß-Kapuzenjacke, schwarze Basecap mit weißer Frontapplikation, schwarze Trainingshose, weiße Turnschuhe/Sneaker mit schwarzem Sohlenfragment, schwarze Handschuhe

Die Täter sprachen Arabisch und gebrochenes Englisch.

Nach der Tat flüchteten sie fußläufig mit einem Rucksack und einem Beutel. Es wird vermutet, dass die Flucht im weiteren Verlauf mit einem oder mehreren Fahrzeugen fortgesetzt wurde.

Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum von 05:15 Uhr bis 05:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brechtener Straße, insbesondere in der Nähe der "Knappschaft Kliniken Lünen", beobachtet haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/132 - 7441 entgegen.

Ihre Hinweise können entscheidend sein, um die Täter zu fassen und den Vorfall aufzuklären. Die Polizei bedankt sich für Ihre Unterstützung!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell